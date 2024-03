Zrobiła furorę na komisji. Była asystentka wiceministra zabiera głos

Zatrudnienie przez telefon

Pytana o to, jak dostała pracę w gabinecie Zbigniewa Raua, Raczyńska przyznała, że nie wie, czy ktoś polecił ją do pracy. - Zadzwonił do mnie szef ówczesnej młodzieżówki warszawskiej, której byłam członkiem i w której zajmowałam się sprawami międzynarodowymi, Sławomir Starzec. Powiedział, że dostał informację, że gabinet polityczny poszukuje kogoś do pracy i zapytał, czy może przekazać moje CV - stwierdziła przed komisją.