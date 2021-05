"Zostałeś powołany do cyberwojska". Masz taką wiadomość? Zobacz, co się stało

"Z powodu ataku na Polskę zostałeś powołany do cyberwojska. Proszę o potwierdzenie gotowości na stronie CYBER . MIL . EDU . PL lub usprawiedliwienie swojej niedyspozycyjności. Sytuacja jest dramatyczna, obecnie tylko dzięki dostawom prądu z Niemiec i Szwecji nasze państwo jest w stanie funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, dlatego zdecydowałem się powołać specjalistów z sektora prywatnego, co do których posiadamy informacje, że są ekspertami w dziedzinie informatyki i cyberbezpieczeństwa" - taką wiadomość dostało wiele osób w nocy z z 18 na 19 maja.