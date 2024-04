Została Ci sałatka? Ważny apel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Najlepszym rozwiązaniem, dopóki pozostałe po świętach jedzenie nadaje się do spożycia, jest przekazanie go do jadłodzielni. Są to szafy-chłodnie, w których można zostawiać produkty spożywcze i gotowe potrawy. Z jadłodzielni może skorzystać każdy, jest do doskonały sposób na ograniczenie wyrzucanego jedzenia.