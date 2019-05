Został skazany za molestowanie dzieci. Ksiądz z Tylawy odmawia różaniec na antenie Radia Maryja

Nowe fakty ws. księdza z Tylawy, który został skazany za molestowanie dzieci. Ksiądz Michał M. wciąż odprawia msze oraz jest obecny na antenie Radia Maryja. Co piątek odmawia różaniec wraz z słuchaczami.

TVN24 dotarła do księdza oraz jego ofiar. Okazało się, że skazany duchowny wciąż odprawia mszę. To nie wszystko. Reporterzy odnotowali, że Michał M. co piątek dzwoni do Radia Maryja, by przeprowadzić poranny różaniec wraz z słuchaczami. Dziennikarze wysłali w tej sprawie list do władz rozgłośni, jednak do tej pory nie uzyskali odpowiedzi.