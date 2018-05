Żory. Wypadek na DW935. Potężne korki

Na drodze wojewódzkiej nr 935 w Żorach doszło do wypadku. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Droga jest zablokowana w obie strony. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Tworzą się potężne korki.

Do wypadku na DW935 doszło przed północą na ul. Pszczyńskiej, przed wjazdem do centrum Żor. Ciężarówka zderzyła się z fordem focusem. - W pewnym momencie kierowca ciężarówki wjechał na pobocze, a naczepę zarzuciło na środek drogi, gdzie dosłownie zmiotła forda focusa - wyjaśnia Kamila Siedlarz, rzeczniczka KMP w Żorach. 29-letni kierowca osobówki w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.