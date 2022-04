Żona Zełenskiego zabrała głos. Mówiła o masakrze w Buczy

Ukraińskie dzieci otrzymają książki

Żona Wołodymyra Zełenskiego przekazała ponadto, że trwają też przygotowania do akcji wysyłania książek dla dzieci z Ukrainy, które musiały wyjechać ze swojego kraju. - Ponad połowa ukraińskich dzieci to uchodźcy. Chcemy, aby mogły otrzymać książki w swoim języku wszędzie, gdzie się znajdują. To sposób pomocy psychologicznej, by poczuły się jak w domu, choć z powodu wojny są daleko - tłumaczyła.