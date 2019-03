Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza jest w ciąży. Polityk został zapytany o 500 plus

Władysław Kosiniak-Kamysz się ożenił i wraz z żoną spodziewają się dziecka - ta wiadomość rozbudziła w czwartek internautów. Polityk podziękował za miłe słowa, ale teraz musi się liczyć z niewygodnymi pytaniami. Udało mu się wybrnął z odpowiedzi dotyczącej 500 plus.

Czy rozmawia z żoną o polityce? - Może to, o czym rozmawiam z żoną zostawmy. Każdy chce mieć trochę prywatności - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Po czym dodał: - O wszystkim rozmawiamy.

Dziennikarz pytał go też o 500 plus - nie jako o pomysł PiS, ale o pieniądze, które Kosiniak-Kamysz i jego żona otrzymywaliby na swoje dziecko. Przypomnijmy, że na konwencji PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że świadczenie będzie wypłacane rodzinom już od pierwszego dziecka.

Kosiniak-Kamysz z uśmiechem zwrócił uwagę, że nie zastanawia się teraz nad 500 plus, bo dziecko się jeszcze nie urodziło. - Wszystko się musi wydarzyć, jest chronologia zdarzeń - stwierdził. Przyznał jednocześnie, że jest zwolennikiem tego świadczenia. - Ale na co będziemy przekazywać przyznane pieniądze, zobaczymy - dodał.

Kosiniak-Kamysz nie do końca jest za rozwiązaniami dotyczącymi środowisk LGBT

PSL-owi zarzuca się zdradę swoich wartości. Wszystko przez to, że ugrupowanie dołączyło do Koalicji Europejskiej. Przeciwko temu zbuntował się między innymi były już członek PSL, muzyk disco polo Sławomir Świerzyński. Kosiniak-Kamysz przyznał, że jego zdaniem wychowanie seksualne dzieci jest potrzebne, ale nie musi być realizowane w oparciu o standardy WHO.