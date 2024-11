Znowu to zrobił. Bernie Sanders ponownie senatorem

83-letni Sanders już po raz czwarty będzie reprezentował Vermont w Senacie Stanów Zjednoczonych. W tegorocznych wyborach, które rozpoczęły się we wtorek, niezależny kandydat pokonał Republikanina Geralda Malloya.

Sanders należy do weteranów sceny politycznej USA i jest najdłużej urzędującym niezależnym członkiem Kongresu USA.

Podczas jednej z debat telewizyjnych Sanders odniósł się do swojego wieku i powodów ponownego kandydowania. "Po prostu nie sądzę, aby z moim doświadczeniem powinienem rezygnować z reprezentowania Vermontu w tak trudnym czasie w historii Ameryki" - wyznał Sanders.

Sanders był w latach 1991-2007 deputowanym do Izby Reprezentantów, a następnie został wybrany do wyższej izby Kongresu, w której zasiada do dziś. W latach 2016 i 2020 bezskutecznie ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w prawyborach poprzedzających wybory prezydenckie.