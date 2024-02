Znowu się zacznie. Synoptycy mówią o prawdziwej zimie

W nocy prognozowane są opady deszczu, we wschodniej połowie kraju deszczu ze śniegiem, w Karpatach pow. 1200 m.n.p. m śniegu. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na południowym wschodzie kraju, 3 st. C w centrum do 6 st. C na zachodnim wybrzeżu, na Suwalszczyźnie około 0 st. C, w rejonach podgórskich Karpat -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu dość silny i silny, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni, na wschodzie zachodni i północno-zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.