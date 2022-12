Znów napięcia w Brukseli. Setki policjantów na ulicy

Burdy po zwycięstwie z Belgią

Do potężnych burd w Brukseli doszło po niedzielnym meczu mistrzostw świata. Wówczas Maroko pokonało faworyzowaną Belgię. Wszystko wskazuje na to, że to młodzi Belgowie marokańskiego pochodzenia w centrum miasta niszczyli samochody i podpalali hulajnogi. Policja musiała użyć armatek wodnych.