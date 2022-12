Znany trener z zarzutem pedofilii. "Zniszczył moje życie"

Na początku - jak wyjaśnił - wszystko wyglądało niewinnie. W szkole miał przytulać chłopca, wykazywać troskę o jego oceny i osiągnięcia sportowe. - Zacząłem patrzeć na świat przez okno, które on mi pokazał. Zaczął podwozić mnie do domu, kupować prezenty i organizować wspólne wyjazdy, niby szkoleniowe. Oczywiście nikomu nie mogłem o nas mówić. Doszło do tego, że zaczął ze mną robić straszne rzeczy, o których do dzisiaj wstydzę się mówić - powiedział.