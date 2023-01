Znaleźli list w butelce. Napisały go Polki

Dziewczyny do butelki wrzuciły także zapisaną na kartce przysięgę, w której zadeklarowały, że wrócą do Pagu, aby jeść pyszne owoce, opalać się i "zrealizować plan, o którym nikt nie powinien się dowiedzieć". Co więcej, dziewczyny obiecały, że znajdą butelkę i napiszą nowy list.