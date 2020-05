Zmiany w radiowej Trójce. Mariusz Owczarek poprowadzi "Listę Przebojów Trójki"

Polskie Radio. Mariusz Owczarek poprowadzi "Listę Przebojów Trójki"

W ostatnich dniach w radiowej Trójce doszło do wielu zmian. To efekt skandalu, do jakiego doszło przy ingerencji w notowanie "Listy Przebojów Trójki". Władze Polskiego Radia ogłosiły, że piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" wygrała tylko dzięki manipulacji przy liczeniu głosów słuchaczy. To spowodowało lawinę odejść dziennikarzy Trójki".