Zmiana czasu 2020. Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu 2020

Czas zmieniamy dwa razy w roku. Zgodnie z rozporządzeniem, zmiana czasu na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. W tym roku wskazówki z godziny 2 na 3 przesuniemy w nocy z 28 na 29 marca. Przez to weekend będzie godzinę krótszy, ale słońce zachodzić będzie godzinę później. To ma sprawić, że będziemy bardziej efektywnie korzystać ze światła dziennego.

Obowiązek zmiany czasu z zimowego na letni stosowany jest w Polsce od 1917 roku. Wcześniej uczynili to Niemcy. W ich ślady poszli Brytyjczycy, a następnie większość krajów europejskich. Od ponad dwudziestu lat czas na letni zmieniamy w ostatni weekend marca. Z kolei na zimowy czas wracamy w ostatni weekend października.

Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce

Choć mieszkańcy naszego kraju w ankiecie przeprowadzonej przez Komisję Europejską niemal jednogłośnie opowiadali się za zrezygnowaniem z obowiązku zmiany czasu, to jednak przepisy znoszące ten wymóg póki co nie wejdą w życie. Sprzeciwia się temu większość europejskich przywódców.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej funkcjonują w różnych strefach czasowych, a do tego będzie dowolność w wyborze obowiązującego czasu. Dlatego zakończenie przestawiania wskazówek zegarów mogłoby mieć znaczący wpływ na niektóre sektory gospodarki. Eksperci potrzebują więcej czasu, by dokładnie przeanalizować tę operację. Tylko kilka europejskich stolic jest za rezygnacją ze zmiany czasu na letni. To oznacza, że na wejście w życie przepisów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.