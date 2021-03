Zmarnowane szczepionki. Tak tłumaczy się ministerstwo zdrowia

Do Polski, według stanu na 5 marca, dostarczono już ponad 4 miliony 466 tysięcy 360 dawek szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Do punktów szczepień Agencja Rezerw Materiałowych przekazała 4 248 210 dawek, a zaszczepionych zostało już z pierwszą dawką 2 424 929 osób, z drugą 1 366 648 osób. Część dawek szczepionki musiała jednak zostać poddana utylizacji. Dlaczego?

"W sporadycznych sytuacjach dochodzi do zmarnowania pojedynczych dawek. Najczęściej powodami utylizacji są uszkodzenia mechaniczne (stłuczone lub pęknięte fiolki podczas transportu, nieumyślne stłuczenie ampułki, fragment ciała stałego w fiolce) oraz nieprawidłowości przy sporządzaniu roztworu. Nie zawsze też udaje się uzyskać sześć pełnowartościowych dawek z jednej fiolki. Wszelkie straty szczepionek raportowane są przez punkty szczepień w systemie służącym do ich zamawiania. Utylizacja szczepionek dokonywana jest przez punkty szczepień" - odpisała wiceminister zdrowia Anna Goławska.

Przypomnijmy, że w styczniu urzędnicy resortu zdrowia, oprócz powyższych argumentów, dodali jeszcze jeden. Budził on największe kontrowersje. Zdaniem urzędników, utylizowano szczepionki, bowiem występowała niewystarczająca liczba pacjentów do zaszczepienia.

"Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i pozostałe instytucje biorące udział w organizacji szczepień przeciwko Covid-19 dokładają wszelkich starań, by nie dochodziło do utylizowania szczepionek. W tym celu wprowadzono odpowiednie przepisy, zorganizowano system dystrybucji, w tym sprawozdawania z wykorzystania otrzymanych dawek oraz wytyczne postępowania ze szczepionką. Do punktów szczepień szczepionki dostarczane są w oparciu o zamówienie składane przez punkt szczepień,które z kolei ustalane jest na podstawie liczby osób, zgłaszających chęć zaszczepienia się,jak również możliwości organizacyjnych podmiotu. Przyjęta praktyka ma na celu uniknięcie sytuacji, w której dochodziłoby do marnowania szczepionek z uwagi na ich nadmierną ilość dostarczoną do punktu szczepień" - informuje podsekretarz stanu Anna Goławska.