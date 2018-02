Zmarł przez nieuwagę policjantów? Zaczął płonąć w radiowozie, zmarł w szpitalu

Mężczyzna doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia. Po kilku dniach zmarł w szpitalu. Prokuratura rozpoczęła śledztwo.

Do zatrzymania doszło 13 lutego na ul. Głowackiego w Głogowie. Mężczyzna przewracał się i zataczał, co zaniepokoiło świadków. Okazało się, że bezdomny był już znany mundurowym. W drodze do izby wytrzeźwień funkcjonariusze poczuli dym wewnątrz radiowozu. Natychmiast się zatrzymali, ugasili pożar i udzielili zatrzymanemu pomocy. Karetka przewiozła mężczyznę do szpitala w Nowej Soli.