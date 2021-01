Zmarł kierowca księdza Popiełuszki

Ksiądz Popiełuszko we wspomnieniach przyjaciół

- Był w nim magnes. Jak ktoś go nie znał, to nigdy nie zrozumie, co to było. Z wyglądu chłopiec, taki szczupły, delikatny, a ciągnęło do niego, do tych jego myśli, co rzucał podczas kazań. Że wolność, demokracja, a najbardziej chyba to, żeby się nie bać - opowiadał kierowca.