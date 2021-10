Zmarł dr Zdzisław Derwiński. Był znanym działaczem polonijnym

"Miałem przyjemność przez kilkanaście lat z Nim współpracować jako sekretarz MAPA. Jestem wdzięczny losowi za to, że było mi dane spotkać na swej drodze Zdzisława, wydaje mi się że wielu z nas czuje to samo. Jestem wdzięczny za wielką lekcję odebraną od młodszego ode mnie człowieka. Jego postawa, stosunek do ludzi i własnych obowiązków, profesjonalizm, nienaganne maniery, takt i subtelność budziły zaufanie i podziw. Był systematyczny i dokładny, cierpliwy, wnikliwy i rzetelny. Miał przeogromną wiedzę w swoim niezwykłym umyśle. Był to historyk nie tylko z wykształcenia ale i z zamiłowania. Pióro miał lekkie, przemawiał w sposób profesjonalny, a przede wszystkim bardzo ciekawy" - napisał Bogusław Kot.