Ziobro może być doprowadzony na przesłuchanie. "Każdy jest równy"

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela (Lewica) poinformował, że to członkowie wystąpili o opinię biegłego, z której jednoznacznie wynika, że Ziobro może składać zeznania. - Pytań do Zbigniewa Ziobry jest mnóstwo, świadkowie i pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości mówili wielokrotnie podczas przesłuchań, że oni nie podejmowali decyzji, a wyłącznie realizowali polecenia z góry. Jedną z tych "gór" była właśnie +góra+ Zbigniewa Ziobry i o to będziemy go pytać" - podkreślił.