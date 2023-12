Zgwałcił kobietę w metrze. Turyści patrzyli. Zapadł wyrok w Londynie

Trzy godziny później Johnston miał wsiąść do metra na stacji Heathrow. W wagonie podszedł do młodej, nieprzytomnej kobiety. Napastował ją seksualnie, a następnie zgwałcił. Do ataku doszło w obecności turysty i jego małoletniego syna. Świadek zgłosił później zdarzenie na policję. Jednak incydent nie został zarejestrowany przez kamerę przemysłową. Funkcjonariusze nie byli w stanie zidentyfikować ofiary.