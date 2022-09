Zgwałcił 22-latkę, która przyszła na rozmowę o pracę. Mężczyzna został aresztowany

36-latek trafił do aresztu. Usłyszał zarzut doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego. Śledczy zbierają dowody oraz sprawdzają, czy 22-latka była jedyną ofiarą mężczyzny. Niewykluczone, że pokrzywdzonych kobiet było więcej. Za popełnione przestępstwo gwałcicielowi grozi do 12 lat więzienia.