Zgromadzenia spontaniczne nadal zakazane? Minister chciał uniknąć odpowiedzi

- A jakie są te zasady panie ministrze? Zgromadzenia spontaniczne nie są cały czas zakazane? - dopytywała dziennikarka. - W ustawie? No to proszę zweryfikować - odparł minister. - Zgromadzenia spontaniczne są cały czas zakazane - zareagowała dziennikarka. - No, to w takim razie pozostają zakazane - potwierdził w odpowiedzi Niedzielski.