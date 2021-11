Zginęły z rąk satanisty. Skandal na miejscu zbrodni. Policjanci z Londynu pożałują

Za zabójstwem stał 18-letni wówczas Danyal Hussein. Przeszukanie w jego domu przyniosło porażające rezultaty. Policjanci odnaleźli napisaną przez Husseina notatkę, w której zobowiązał się do "składania potężnemu Lucifuge Rofocale'owi (wysokiemu rangą demonowi pod rozkazami Lucyfera - przyp. red.) co najmniej sześciu ofiar w ciągu sześciu miesięcy" tak długo, jak będzie fizycznie do tego zdolny.