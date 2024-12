Zginął ratując bliskich. "Był przy oknie, ale wrócił się po dzieci"

Na przenośnej suszarce wisi jeszcze pranie: koszula, sweter, dziecięce ubranka. Obok zabawka - mały dziecięcy traktorek i kilka rowerów, jeden najmniejszy z bocznymi kółkami. W piątek rano w Idalinie, kilkanaście kilometrów od Kraśnika, strażacy rozpoczynali rozbiórkę tego, co zostało z drewnianego domku, w którym w nocy doszło do potwornej tragedii.

Jego żona dodaje: - Jak poczuli dym, to otworzyli okno. Żona wyskoczyła z synem. I mąż był przy oknie, ale wrócił się po dzieci. A jak otworzył okno, to wiecie co się dzieje. Wszystko się wzmogło. Nie było ratunku, to była jedna pochodnia. Przeżyliśmy to strasznie - mówi pani Janina.