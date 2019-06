Zgierz. Matka podejrzana o zabójstwo. Ojciec nie mógł pochować córeczki

Na początku kwietnia w lesie pod Zgierzem znaleziono zwłoki noworodka. Zarzut zabójstwa w tej sprawie usłyszała 37-letnia matka dziecka. Ojciec chciał pochować córeczkę, ale prokuratura nie chciała wydać mu jej ciała. Powód? Nie miała pewności, czy rzeczywiście jest ojcem dziecka.

Zwłoki dziecka w foliowym worku policjanci odnależli dzięki zeznaniom jego matki. 37-latka była przesłuchiwana w ramach pomocy prawnej w innym dochodzeniu. Śledztwo dotyczyło dostępu do leków wczesnoporonnych. Zeznania kobiety nie były spójne - nie potrafiła wyjaśnić czy poroniła, czy urodziła.

Policjanci postanowili skonfrontować zeznania 37-latki i pojechali z nią do szpitala. Po badaniach okazało się, że kobieta kilka dni wcześniej urodziła. Zatrzymana zdecydowała się wyjawić prawdę i wskazała miejsce, gdzie zakopała ciało dziecka.

Sekcja zwłok noworodka wykazała, że dziecko urodziło się żywe, było prawidłowo rozwinięte i zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki. 37-latka nie chciała jednak dziecka. Próbowała usunąć ciążę, a gdy to się nie powiodło i dziecko się urodziło, kobieta miała umieścić je w foliowym worku, a następnie zakopać w lesie.

Ojciec dziecka nie wiedział o tym, że jego była partnerka spodziewa się dziecka. O tym, że była w ciąży dowiedział się dopiero po tym, gdy znaleziono ciało dziecka. Mimo to zgłosił się do prokuratury o wydanie ciała dziecka, by móc je pochować. Niestety, okazało się - jak informuje polsatnews.pl - że prokuratura nie może wydać mu zwłok dziecka.