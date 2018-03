Zelczyna. Mąż znalazł ciała żony i trójki dzieci

W wsi Zelczyna, położonej w Małopolsce, doszło do tragedii. W domu 41-letni mężczyzna zobaczył zwłoki żony, dwóch córek i syna. Przyczyną śmierci nie był czad

Kiedy 41-latek wrócił do domu z pracy, ok. godz. 6:24. zastał go straszny widok. Zobaczył 36-letnią żonę Aldonę oraz 4-letnią Nadię, 9-letnią Aleksandrę i 12-letniego Kamila. Wszyscy byli martwi.