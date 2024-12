"Ze względów ideologicznych" karmili ją owocami. Waży tylko osiem kg

Opiekunowie dziewczynki nie mają jednak ograniczonych praw i mogą nadal je odwiedzać. Wszystko wskazuje na to, że ze względów ideologicznych karmili córkę tylko owocami.

- Lekarze stwierdzili stan, który określany jest obecnie stanem bardzo ciężkim. Stwierdzili niedożywienie tego dziecka. Waży osiem kilogramów. To mniej więcej dwa razy mniej niż powinno - wyjaśniła Sylwia Malcher Nowak, rzecznik prasowy szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Nieoficjalnie mówi się, że dziecko zostało poddane przez rodziców terapii zdrowotnej polegającej na karmieniu poprzez owoce, prawdopodobnie tylko przez winogrona. Rodzice mieli robić to świadomie i ideowo.

- Prowadzone postępowanie przede wszystkim będzie miało na celu ustalenie sposobu sprawowania opieki. Czy w szczególności stosowana dieta mogła doprowadzić do takiego stanu zdrowia dziecka. Wiemy, że rodzicami są 45-letni mężczyzna i 43-letnia kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że być może za stan dziecka są odpowiedzialne kwestie dotyczące żywienia dziecka oraz ideologiczne rodziców - przekazała Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

- Dla nas kluczowa jest współpraca ze szpitalem i sądem rodzinnym, żeby zabezpieczyć proces diagnostyczny i leczniczy tej dziewczynki. Mam informacje, że uzyskaliśmy zabezpieczenie dziecka na czas toczącego się postępowania. Decyzję wydał sąd w Świebodzinie. Oznacza to np., że aby można było wypisać dziecko ze szpitala, to będzie potrzebna zgoda sądu rodzinnego. To nie jest jednoznaczne z tymczasowym zawieszeniem praw rodzicielskich - dodała.