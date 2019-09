Zdobądź zawód z perspektywami dzięki Funduszom Europejskim

Absolwent każdej szkoły powinien mieć jak największe szanse na rynku pracy. Dzięki Funduszom Europejskim, które zapewniają unijne wsparcie dla młodzieży, szkoły mogą zagwarantować młodym ludziom lepsze kształcenie zawodowe

Zakres działań realizowanych w ramach projektu jest bardzo szeroki. Każdy może wybrać te zajęcia, które najbardziej go interesują. (AdobeStock)

Przykładem placówki, która dzięki Funduszom Europejskim otwiera przed uczniami nowe możliwości, jest Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie. To tutaj uczniowie biorą udział w projekcie "Szkoła nowych możliwości". Zajęcia w formie staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz specjalistycznych kursów mają na celu zapewnić młodzieży większe szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji. Projekt jest też adresowany do 16 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy dzięki udziałowi w "Szkole nowych możliwości" mogą podnieść swoje kompetencje. Dzięki dofinansowanemu z Funduszy Europejskich projektowi udało się także doposażyć w niezbędny sprzęt kilka pracowni szkolnych. Małe miasto, duże możliwości

Krasnystaw to małe miasteczko (blisko 20 tys. mieszkańców) – od Zamościa czy Chełma dzieli je ok. 35 km, a od Lublina 55 km. W większych miastach łatwiej o pracę. Dlatego organizacja staży, zajęć uzupełniających z przedmiotów zawodowych czy zajęć specjalistycznych, które dają dodatkowe uprawnienia, ma duże znaczenia dla uczniów i uczennic z tej niewielkiej miejscowości.

– Formalne posiadanie tytułu czeladnika w zawodzie cukiernika, uprawnień na wózki jezdniowe czy książeczki spawacza zwiększa znacznie szanse na pracę w zawodzie. Ludzie z takimi "papierami" są na rynku potrzebni. A uzyskanie prawa jazdy jest dzisiaj podstawą przy utrzymaniu pracy, gdyż brakuje połączeń komunikacji publicznej zapewniających dojazd do miejsca zatrudnienia. Pożądane na rynku pracy umiejętności dają również szkolenia z obsługi kas fiskalnych czy zajęcia diagnostyczne z zakresu mechaniki pojazdowej, a takie oferowaliśmy uczestnikom projektu – mówi Małgorzata Kiendrak, koordynatorka "Szkoły nowych możliwości".

Młodzież uczy się nowych zawodów

Zakres działań realizowanych w ramach projektu jest bardzo szeroki. Każdy może wybrać te zajęcia, które najbardziej go interesują. Uczniowie mogą zrobić dodatkowy kurs z biznesowego języka angielskiego czy niemieckiego, poznać tajniki prowadzenia firmy, nauczyć się rozliczania z ZUS na zajęciach dla przyszłych przedsiębiorców. „Nowoczesny kucharz” to kurs pozwalający młodzieży poznać tajniki przygotowywania sushi. Kursanci poszerzają też wiedzę z zakresu carvingu, agroturystyki oraz diet i suplementacji.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dotyczące renowacji zabytkowych samochodów czy odbudowy samochodu strażackiego STAR 25, a także możliwość zrobienia prawa jazdy kat. B, zdobycia uprawnień spawacza oraz kierowcy wózków jezdniowych. Te umiejętności są niezwykle pomocne przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły.

– Udało nam się przeszkolić ponad 150 uczniów, a aż 53 osoby skorzystały z odpłatnych staży i praktyk zawodowych, gdzie w warunkach realnych mogli wykorzystać nabyte podczas zajęć umiejętności. Nasza oferta jest niezwykle różnorodna i skierowana do uczniów z klas o różnych profilach – informuje Kiendrak.

Dokształcono nauczycieli

Dzięki projektowi "Szkoła nowych możliwości" przeszkolono również kadrę z Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie. Trzy nauczycielki uzyskały tytuł zawodowy mistrza cukiernictwa i mogą edukować przyszłych cukierników. Pięć nauczycielek nauczyło się wykorzystywać oprogramowanie Gastro POS do łatwiejszej i bardziej intuicyjnej obsługi gości restauracji (w tym realizowania zamówień, promocji czy wydawania rachunków) i dzielą się tą wiedzą z uczniami. Oprócz tego jeszcze jedna nauczycielka ukończyła kurs z rachunkowości budżetowej.

– Nauczyciele zdobyli także wiedzę z zakresu wykorzystania e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym, co jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach i pomoże spełnić oczekiwania młodzieży, która chce się uczyć w nowoczesnej szkole – podkreśla koordynatorka projektu.

Zakupiono nowy szkolny sprzęt

Poza inwestycją w ludzki kapitał doposażono również szkolne pracownie. Przez lata brakowało dobrego sprzętu, a dzięki unijnym środkom udało się go w końcu kupić. Wyposażono następujące pracownie: gastronomiczną, mechaniczną, ekonomiczną oraz fryzjerską. Udało się również stworzyć laboratorium do analizy bioniczno-chemicznej. Zakupiono więcej sprzętu biurowego, m.in.: tablice interaktywne, projektory, komputery, flipcharty, bindownice, niszczarki do dokumentów czy odtwarzacze do pracowni językowych.

– Najwięcej sprzętu otrzymała gastronomia, bo szkoła słynie z klas kucharskich oraz o profilu technik żywienia. Najdroższe wyposażenie dostały oczywiście pracownie mechaniczne. Przyszli mechanicy samochodowi i technicy mechanicy otrzymali m.in. specjalistyczne podnośniki, urządzenie do geometrii kół 3D czy zestaw do naprawy wgnieceń. Doposażyliśmy również spawalnię – opowiada Kiendrak.

Bez Funduszy Europejskich nie byłoby szkoły marzeń

Wedle pierwotnych założeń projekt miał być realizowany od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2019 r., jednak został przedłużony do 30 września. Z pewnością można go uznać za udany i potrzebny.

– Wielu uczniów zyskało nowe, niezbędne na rynku pracy kwalifikacje, przez co znacznie wzrosły ich szanse na rynku pracy. Dziś szkoły zawodowe wracają do łask i dają praktyczne przygotowanie swoim absolwentom. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni zawodowych oraz specjalistycznym zajęciom uczniowie otrzymują jakże ważne praktyczne umiejętności i poszerzają swoją wiedzę. Bez wsparcia z Funduszy Europejskich to wszystko byłoby niemożliwe, a na pewno nie w takim zakresie – ocenia koordynatorka "Szkoły nowych marzeń".

"Szkoła nowych możliwości" to tylko jedna z wartościowych inicjatyw sfinansowanych z unijnych środków. Jeśli chciałbyś zrealizować podobny projekt w Twojej placówce, wejdź na stronę. Od 28 października możesz złożyć wniosek o dofinansowanie inicjatyw, których celem jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Pozyskaj dotację i ułatwiaj młodzieży stawianie pierwszych kroków na rynku pracy!