Zbrodnia jak z horroru w USA. Odciął głowę ciężarnej kobiecie

Sprawcy grozi dożywocie

Podejrzanego w sprawie, 22-letniego Deundrea Holloway, zatrzymano 50 km od miejsca zbrodni już w ubiegły czwartek wieczorem. Co ciekawe aresztowano go w związku z zupełnie innym przestępstwem - kradzieżą roweru. Ale ponieważ podał on fałszywe dane, dopiero zdjęcie nadesłane na posterunek pozwoliło funkcjonariuszom ustalić, że jest on osobą poszukiwaną w związku morderstwem Dodd.