Zbiórka na mamę Dawida Ż. Rodzina nic o niej nie wie. "Prosimy o spokój"

W internecie pojawiła się zbiórka na pomoc dla Julii, mamy Dawida Ż., który został zamordowany w pobliżu Grodziska Mazowieckiego. Tyle że rodzina chłopca nic nie wie o inicjatywie. – Nie wyrażaliśmy na to zgody. Może to oszustwo – mówi nam babcia Dawida.

Problem w tym, że najbliższa rodzina Dawida Ż. nic nie wie o zbiórce pieniędzy. – Nikt nas nie pytał, czy chcemy, żeby zbierano pieniądze. To może być jakieś oszustwo, bo nikt się z nami nie kontaktował – mówi nam babcia Dawida Ż. i prosi o jedno: – Nie chcemy nagłaśniania sprawy. To dla nas bardzo ciężki czas. Prosimy o to, by nas zostawić w spokoju.