Zbierał pieniądze na seicento. Usłyszał zarzuty

Zanim doszło do postawienia zarzutów, cała sprawa była już dwa razy umarzana. Początkowo bowiem prokuratura uważała, że działanie Rafała B. nie zawierało znamion czynu zabronionego. Miało to wynikać z regulaminu portalu, na którym zorganizowana była zbiórka. - U podstaw tych rozstrzygnięć leżał pogląd prawny, zgodnie z którym organizator zbiórki stawał się właścicielem środków wpłacanych przez darczyńców i dopiero za jego pośrednictwem miały one trafić do beneficjenta ostatecznego - powiedział prokurator Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie dla TVN24.