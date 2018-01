Zawieje i zamiecie śnieżne. IMGW wydał ostrzeżenia

Niskie temperatury i śnieg nie odpuszczają. W środę i w poprzedzającą ją noc należy spodziewać się zamieci śnieżnych i fatalnej sytuacji na drogach.

Temperatura będzie wynosić od -7 st. C na Suwalszczyźnie, -2 st. C w centrum kraju do 0 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Uczucie mrozu będzie potęgował porywisty wiatr, który osiągnie do 70 km/h na północnym wschodzie Polski.