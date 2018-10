Zawieje i popada. Pogoda będzie coraz bardziej zmienna

Niedziela wyborcza nad większością regionów w Polsce była wręcz piękna. Jedynie temperatury nie były zachęcające, jednak w pełnym słońcu odczuwaliśmy komfort termiczny. Dziś o poranku, z powodu braku chmur i napływu chłodniejszej masy powietrza, w wielu regionach kraju mieliśmy temperaturę w okolicach zera.

Także w ciągu dzisiejszego dnia temperatury maksymalne nie powinny przekroczyć 15 kreski. Niestety zbliża się poważniejsza zmiana w pogodzie. We wtorek na niebie masa chmur, sporo opadów, bardzo silny i porywisty wiatr, a nawet burze.

Pogodą nad Europą Środkową, czyli także nad Polską, steruje rozległy wyż Atlantycki. W jego oku notuje się ciśnienie 1047 hPa! Takie usytuowanie ośrodka wysokiego ciśnienia powoduje, że do Polski płynie rześka masa powietrza polarnomorskiego. Dziś obok niezbyt wysokich temperatur przez Polskę będzie wędrował chłodny front atmosferyczny z opadami deszczu o charakterze słabym lub umiarkowanym.

Jednocześnie zaczniemy dostawać się w objęcia silniejszego przepływu powietrza – prądu strumieniowego, na którym już we wtorek pojawi się niż skandynawski, który będzie wędrował w kierunku Estonii, przynosząc nam kolejną porcję ciężkich chmur i opadów. Deszcz może chwilami padać mocno i nieprzerwanie. Niewykluczony opad krupy śnieżnej. W górach sypnie śniegiem.

Dodatkowo w środowisku wspomnianego większego przepływu powietrza (prąd strumieniowy) oraz rosnącego gradientu pionowego temperatury może dojść do zainicjowania konwekcji, co w rezultacie doprowadzi do powstania pojedynczych burz. Ciśnienie już dziś wieczorem zacznie dość szybko spadać, więc warunki biometeo nie będą zachęcające.