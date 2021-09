Zawiadomienie ws. abp Jędraszewskiego. Ksiądz Isakowicz-Zaleski nie ma wątpliwości

- Jeśli się tak w końcu nie stanie, to nadal te sprawy będą do nas wracać. Dlaczego abp Marek Jędraszewski tak chętnie mówi na wszystkie tematy społeczne, choćby o "tęczowej zarazie"? A nie chce powiedzieć jaka była prawda? 20 lat temu nie stanął po stronie ofiar, ale po stronie sprawców. W 1999 roku dostał pełne dossier od dyrektora seminarium i innych księży. Być może przekazał to nuncjaturze, ale nic się dalej z tym nie stało. Dopiero interwencja prof. Wandy Półtawskiej (przyjaciółki Jana Pawła II, obecnie mającej 99 lata – przyp. red.) bezpośrednio u papieża, przyniosła skutek w postaci rezygnacji abp. Paetza. Dodatkowo w październiku 2001 r. stanął publicznie w obronie abp. Paetza, którego według Jędraszewskiego oskarżano i pomawiano. Co więcej, sam zachęcał innych księży do publikacji deklaracji - wspomina ks. Isakowicz-Zaleski.