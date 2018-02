Zaskakujący scenariusz ws. Macierewicza. Nieoficjalnie: zajmą się nim Amerykanie

Antonim Macierewiczem może się zająć specjalna komisja amerykańskiego Kongresu. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień mediów. Chodzi o kontakty byłego szefa MON z proputinowskim kongresmenem Daną Rohrabacherem.

Dziennik opisuje, że przed dymisją byłego już szefa MON do premiera Mateusza Morawieckiego wpłynęło pismo od polityków PO. Domagali się, by Macierewicz odniósł się do kwestii rzekomych powiązań z Rosją, które zbywał milczeniem.

Na relacje Macierewicza z "ulubionym kongresmenem Putina" jako pierwszy zwrócił uwagę dziennikarz Tomasz Piątek. W swojej książce "Macierewicz i jego tajemnice" zwracał uwagę, że były szef MON co najmniej dwukrotnie spotkał się z kongresmenem. Raz, gdy z Anną Fotygą poleciał do USA, by prosić go o pomoc przy odzyskaniu wraku tupolewa, po raz drugi - w kwietniu 2016 r., gdy Rohrabacher z grupą kongresmenów został nawet przywieziony do siedziby PiS na Nowogrodzką i przyjęty przez Jarosława Kaczyńskiego.