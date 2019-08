Zaskakujący postulat niemieckiego ministra ws. Polski

Szef MSZ Niemiec Heiko Maas uważa, że niemiecko-francuski tandem jest za słaby, by przewodzić UE. Do kręgu krajów ponoszących odpowiedzialność za przyszłość Europy powinna, jego zdaniem, dołączyć Polska. Niezależnie od tego, kto w niej rządzi.

Więcej odpowiedzialności dla Polski

- To nie jest proste, ale tylko dlatego, że obecne rządy we Włoszech i Polsce prowadzą inną politykę europejską, nie wolno zdejmować z nich odpowiedzialności - kontynuował.

Nieważne, kto rządzi

Odnosząc się do aktualnej sytuacji w Europie, Maas podkreślił, że europejski system prawny opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania. - Utrata zaufania prowadzi do zakłóceń w funkcjonowaniu Wspólnoty - stwierdził.

Trójmorze dobre

Jak przyznał Maas, Niemcy traktowały początkowo tej projekt jak działania zmierzające do pogłębienia podziału Unii. - Podjęliśmy słuszną decyzję, aby nie przyglądać się biernie, lecz przyczynić się do tego, by Europa nie rozpadała się na Wschód i Zachód - tłumaczył szef MSZ.

Nawiązując do problemu praworządności, Maas uznał ją za sprawę "centralną" dla UE. - Musi nam się udać uczynić z praworządności to, co czym być powinna - tym, co łączy Europejczyków, zamiast nas dzielić - powiedział.