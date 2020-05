Zasiłek opiekuńczy po 24 maja. Jakie zasady?

Zasiłek opiekuńczy po 24 maja

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, którzy ze względu na epidemię koronawirusa i zamknięcie szkół, nie są w stanie zapewnić opieki nad dziećmi. Obecny termin, do którego można było pobierać świadczenie mijał 24 maja. Rząd podjął decyzję, że wypłacanie zasiłku opiekuńczego będzie przedłużone do 14 czerwca .

Taka decyzja spowodowana jest tym, że placówki oświatowe nadal będą zamknięte dla większości uczniów. W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli zmieniono warunki, jakie trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy. Jakie zasady?

Od 25 maja zmieniają się zasady przyznawania zasiłków opiekuńczych dla opiekunów dzieci , które ze względu na epidemię koronawirusa nie mogły chodzić do szkół, przedszkoli, żłobków czy innych placówek. Rząd opublikował komunikat w tej sprawie, w której zawarł zmianę obowiązujących zasad.

"Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych" - głosi ogłoszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.