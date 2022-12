Zapowiedział zmiany dotyczące zwierząt. "To będzie katastrofa"

Długoletni proces. "Nawet 10 lat"

- Fizyczny odbiór zwierzęcia nie kończy i nie rozstrzyga danej sprawy. Przeciwnie: dopiero zaczyna wieloinstancyjne postępowanie administracyjne i karne. Musimy złożyć wniosek o czasowy odbiór. Gmina może zatwierdzić odbiór (robi to aż w 86 proc. przypadków) lub nie. Jeśli tego nie zrobi, składamy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. A jeśli zatwierdzi, takie odwołanie może złożyć właściciel zwierzęcia. Decyzja SKO jest wiążąca w przedmiocie czasowego odbioru. Równolegle składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i sprawia trafia kolejno do policji, prokuratury i ewentualnie sądu. Ostatecznie o losie zwierzęcia przesądza dopiero prawomocny wyrok sądu. To wszystko może toczyć się kilka lat. W najdłuższym naszym przypadku to prawie 10 lat od dnia, w którym nastąpił odbiór - podkreśla nasz rozmówca.