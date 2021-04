Koronawirus w Polsce. Zapisy na szczepienia. Rekordowa liczba chętnych

Szczepienia na COVID-19. Rząd przyspieszył z zabiegami

Według aktualnego raportu szczepień z czwartku 29 kwietnia, w Polsce wykonano już 11 081 869 szczepień. Pierwszą dawką wykonano 8 316 698 szczepień. W pełni zaszczepionych (2 dawkami oraz preparatem Johnson&Johnson) jest 2 852 329 osób. Z kolei dzienna liczba szczepień to ponad 331 tysięcy zabiegów.

– Narodowy Program Szczepień staje się narodowym programem odpowiedzialności. Właśnie od zaszczepienia jak największej liczby Polaków, będzie zależeć możliwość zwalczenia COVID-19. Do tego zmierzamy. Nic nas nie zwalnia od odpowiedzialności. Dziś mamy coraz więcej szczepionek i chcemy poprzez coraz więcej kanałów aplikować więcej tych preparatów – mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Według naszych rządowych źródeł, liczba chętnych do zapisania się na szczepienie może być większa od rekordowej z 28 kwietnia. - Roczniki 30 plus chcą się szczepić. I chcą to zrobić jak najszybciej. A w ostatnich dniach, dzwoniąc na infolinię, można otrzymać termin nawet tego samego dnia wieczorem - mówi nam nasz informator.