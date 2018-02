Zapalił znicz 'zabitym' dzieciom przed szpitalem. "To barbarzyństwo"

W Poznaniu doszło do nietypowego protestu – kilkadziesiąt osób stanęło przed szpitalem ginekologiczno-położniczym, odmówiło różaniec, zapalono też znicz. Tak protestowali przeciw aborcjom, które mają przeprowadzać tamtejsi lekarze. Internet zareagował.

– W tym szpitalu dochodzi do aborcji. Dokładnie, w latach 2010-2016, było ich 239 i na to nie może być przyzwolenia. Chcemy nagłośnić tę sprawę i problemy tych dzieci, które same nie mogą się bronić i są zabijane - mówi "Głosowi Wielkopolskiemu" Adam Brawata z Fundacja PRO - Prawo Do Życia, organizator sobotniej pikiety. Stwierdził też, że aborcje są dokonywane z pieniędzy podatników i udowadnia to wyrok sądu, który zmusił władze szpital do odpowiedzi.