Zapadnięcie drogi w Lubelskiem. Zdjęcia robią wrażenie

"Od momentu zgłoszenia policjanci obydwu powiatów jak też strażacy dbają o to by nikt nie znalazł się w miejscu zagrożonym, do czasu zabezpieczenia terenu. Kierowcy, którzy chcą przejechać drogą W-816 w stronę miejscowości Hanna kierowani są objazdem K-63- Janówka-Hanna" - poinformowano na stronie komendy w Białej Podlaskiej.