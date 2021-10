Zamordował pielęgniarkę z zimną krwią. Dożywocie dla Pawła P.

Do morderstwa na osiedlu Kopernika w Legnicy doszło w październiku 2019 roku. Paweł P. zaatakował 45-letnią pielęgniarkę, gdy ta wracała z pracy i wchodziła do swojego mieszkania w bloku przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. Wepchnął ją do środka, metalową rurką zadał jej kilka ciosów w głowę. Gdy próbowała się podnieść, uderzał ponownie, aż w końcu zaczął ją dusić.