Zamieszki w Paryżu. "Gaz łzawiący i latające kamienie"

Do groźnych starć doszło w sobotę w Paryżu, gdzie manifestanci starli się z oddziałami policji. By zapanować nad agresywnym tłumem, funkcjonariusze musieli użyć siły. Wstrzymano też ruch w pobliżu Pól Elizejskich.

To już dziewiąty weekend z rzędu, gdy Francuzi niezadowoleni z polityki prezydenta Emmanuela Macrona wyszli wyrazić swój sprzeciw.

Co najmniej 40 zatrzymanych

W Paryżu w okolicach Łuku Triumfalnego doszło do starć manifestantów z policją. Protestujący zaatakowali funkcjonariuszy kamieniami. W odpowiedzi użyto przeciwko nim gazu łzawiącego i armatek wodnych. Zatrzymano co najmniej 40 osób.

Regularne starcia w stolicy Francji trwają od 2 miesięcy. Służby porządkowe apelują do mieszkańców, by szczególnie w weekendy unikać przebywania w okolicach centralnych paryskich bulwarów i zostawiania tam swoich aut.

"Jeżeli rzeczywiście Unia jest zatroskana stanem demokracji w Polsce, to po tym co widzę w Paryżu, Francja to krwawa dyktatura" - piszą.