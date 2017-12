Zamiast ciała matki w trumnie zobaczyła zwłoki mężczyzny. Okropna pomyłka tuż przed pogrzebem

Córka zmarłej kobiety godzinę przed pogrzebem chciała ostatni raz pożegnać się z matką. Po otwarciu trumny okazało się, że w środku leżało ciało obcego mężczyzny. Kobieta była przerażona. Jak twierdzi, odpowiedzialny za to zakład pogrzebowy nawet nie przeprosił jej za swoją pomyłkę.

Do odkrycia doszło w jednej z cmentarnych kaplic na terenie Zakopanego. "Gdy otwarto wieko, zobaczyłam, że w trumnie leży mężczyzna. Wszyscy byliśmy w wielkim szoku. To był koszmar, to nie powinno się wydarzyć" - powiedziała córka zmarłej w rozmowie z Tygodnikiem Podhalańskim.