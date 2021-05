"Zamachy, morderstwa, cokolwiek". Jak działa supertajna rosyjska jednostka 29155?

Jednostka 29155 to specjalny oddział rosyjskiego GRU, specjalizujący się w tajnych operacjach na terenie całej Europy. To oni mają stać za wysadzeniem składu amunicji w Czechach w 2014 roku, z którego mieli być zaopatrywani Ukraińcy walczący z Rosją w Donbasie.

Afera z lotem Andrzeja Dudy. Katastrofa smoleńska w odpowiedzi na pytanie

"Specjaliści od dywersji"

Anonimowy były agent GRU w rozmowie z dziennikiem "The New York Times” powiedział, że do służby w jednostce wybierani są najlepsi z najlepszych, weterani wielu wojen i uczestnicy ściśle tajnych akcji. - To specjaliści od dywersji. W grupach czy indywidualnie. Zamachy bombowe, morderstwa, cokolwiek - dodał .