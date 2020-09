Załamanie pogody. Duże zmiany. W górach początek zimy. Pierwszy śnieg

Pogoda w czwartek. Pierwszy deszcz

Temperatura będzie cały czas dosyć wysoka, od 19-20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 25-26 stopni na pozostałym obszarze kraju. W okolicach burz powietrze będzie parne i duszne. W trakcie opadów natomiast będzie się przejściowo ochładzać.

Pogoda w piątek. Deszcze, burze i niskie temperatury

Pogoda w piątek już wyraźnie się zmieni. To będzie pierwszy dzień poważnego załamania pogody. Od zachodu dotrą do nas silne opady deszczu i burze. Wysokie temperatury zostaną jedynie jeszcze na wschodzie kraju. Tam można spodziewać się wciąż 25 stopni. Na zachodzie Polski na termometrze zobaczymy jedynie od 12 do 16 stopni Celsjusza.