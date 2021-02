Zakopane. Rzecznik KWP tłumaczy zachowanie policjanta z Krupówek

Na jednym z nagrań wykonanych w weekend widać jak policjant wykonuje gwałtowny ruch w kierunku nagrywającej go osoby . Funkcjonariusz zareagował w ten sposób na zachowanie mężczyzny, który z bardzo bliskiej odległości dokumentował interwencję policji.

Zakopane. Rzecznik KWP: "ewidentna prowokacja"

W rozmowie z serwisem interia.pl rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Krakowie Sebastian Gleń podkreślał, że interweniujący policjanci od dłuższego czasu są celem ataków werbalnych i medialnych. Zaznaczył, że na nagraniu widać jak mężczyzna przystawia telefon do twarzy policjanta. - W pewnym momencie nagle przysunął telefon do twarzy jednego z policjantów. Widzimy jak mundurowy, mając przed oczami aparat, zbliżył twarz jeszcze bardziej do obiektywu - powiedział Gleń.