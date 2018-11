Zakopane. Poważny wypadek na drodze do Morskiego Oka

W Zakopanem-Brzezinach osobowy mercedes zderzył się z busem. Po zderzeniu bus dachował, oba samochody wpadły do rowu. Dziewięć osób zostało rannych.

Do wypadku doszło przed godz. 11 na drodze za skrętem do Murzasichla. Na miejsce przybyło 5 zastępów straży pożarnej oraz pięć karetek pogotowia. Ranni zostali przewiezieni do szpitali.