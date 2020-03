Zajął 11-latce rentę po ojcu. Sebastian Kaleta: "Komornik zawieszony"

Komornik, który zajął rentę 11-letniej Zuzi, został zawieszony w pełnieniu czynności. Poinformował o tym Sebastian Kaleta w mediach społecznościowych.

11-latka z długiem. Sebastian Kaleta: "Komornik zawieszony"

Jak dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości, złożył on także zawiadomienie do prokuratury. Na początku lutego ministerstw sprawiedliwości informowało o tym, że do zajęcia renty 11-latki nigdy nie powinno dojść. Resort podkreślał także, że dziewczynce zwrócono zabrane pieniądze.