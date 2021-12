Zagraniczne media o "lex TVN". Świat patrzy PiS na ręce

Z kolei "Financial Times" na łamach którego, ukazały się wywiady Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego, wskazuje, że PiS po przejęciu władzy uczynił z telewizji publicznej narzędzie propagandy. "PiS sprowadziło media publiczne do roli tuby propagandowej, użyło państwowego koncernu medialnego do wykupienia dużej części lokalnej prasy, a także skierowało pieniądze z państwowych spółek do przychylnych koncernów medialnych" - przypomniał "FT".